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НовостиОбщество11 мая 2023 7:13

Сапера из Ярославля посмертно наградят орденом Мужества

Максим Мартьянов погиб во время специальной военной операции
Полина Вачнадзе
В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим на СВО.

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим на СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 мая в Ярославле простятся с 26-летним Максимом Мартьяновым. Рядовой, сапер погиб во время специальной военной операции, на которую был призван в рамках частичной мобилизации.

- Максим Мартьянов посмертно представлен к награждению орденом Мужества, - сообщили в правительстве Ярославской области. – Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона.

Прощание с военнослужащим пройдет 11 мая в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11:00.