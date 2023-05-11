Сапера из Ярославля посмертно наградят орденом Мужества

В Ярославле простятся с военнослужащим, погибшим на СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 мая в Ярославле простятся с 26-летним Максимом Мартьяновым. Рядовой, сапер погиб во время специальной военной операции, на которую был призван в рамках частичной мобилизации.

- Максим Мартьянов посмертно представлен к награждению орденом Мужества, - сообщили в правительстве Ярославской области. – Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона.

Прощание с военнослужащим пройдет 11 мая в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11:00.