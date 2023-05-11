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НовостиОбщество11 мая 2023 6:56

В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста

Работы на мосту планируют закончить до конца августа
Полина Вачнадзе
Работы на Юбилейном мосту продлятся до конца лета.

Работы на Юбилейном мосту продлятся до конца лета.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста, сообщили в правительстве области.

11 мая подрядчик начнет снимать старый асфальт на одной из полос. Подрядчик должен будет уложить защитный слой бетона и два слоя асфальтобетонной смеси, сделать гидроизоляцию и отремонтировать деформационные швы.

Работы будут выполнять на одной полосе движения без перерыва в движении по другой. Завершить ремонт на первой полосе планируется в конце июня, а на второй – до конца августа, - уточнили в правительстве Ярославской области.