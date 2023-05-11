Работы на Юбилейном мосту продлятся до конца лета. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста, сообщили в правительстве области.

11 мая подрядчик начнет снимать старый асфальт на одной из полос. Подрядчик должен будет уложить защитный слой бетона и два слоя асфальтобетонной смеси, сделать гидроизоляцию и отремонтировать деформационные швы.

Работы будут выполнять на одной полосе движения без перерыва в движении по другой. Завершить ремонт на первой полосе планируется в конце июня, а на второй – до конца августа, - уточнили в правительстве Ярославской области.