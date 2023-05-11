В Ярославской области записаться к врачу можно будет по номеру 122

В Ярославской области с 1 июня начнет работать электронная регистратура. Фото: Ксения Высотина

В Ярославской области с 1 июня начнет работать электронная регистратура – записаться к врачу можно будет по номеру 122 (добавочный 4). Если нет явок к специалисту в своей поликлинике, операторы предложат запись в другие медучреждения.

Как пояснил глава региона Михаил Евраев, благодаря такой системе будет равномерно распределена нагрузка на врачей и сокращены очереди.

Записаться на прием к специалистам можно будет и привычным способом: очно, с помощью инфоматов в клиниках, на портале Госуслуг и на региональном сайте «Интермед76». Кол-центры в больницах упразднят.

Через электронную регистратуру открыта запись к следующим врачам: участковому терапевту, участковому педиатру, врачу общей практики (семейный врач), хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, отоларингологу, стоматологу, стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, детскому стоматологу, детскому психиатру, фтизиатру, психиатру-наркологу, детскому хирургу, урологу, зубному врачу.

Чтобы попасть на прием к специалистам других профилей, необходимо получить направление у терапевта или педиатра.