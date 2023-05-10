Обращение президенту и губернатору о сохранении в Ярославле остановок подписали более 500 человек

Главная цель инициаторов сбора подписей - сохранить две остановки у мебельного центра. ФОТО: Наталья Бородина

В Ярославле жители Красноперекопского района намерены отправить обращение губернатору и президенту с просьбой сохранить остановки у Толбухинского моста. История противостояния пассажиров и ГИБДД, начавшаяся несколько недель назад, может получить неожиданный поворот, если в нее вмешаются власти.

В Ярославле не одна остановка, которая находится в плачевном состоянии и нарушает правила ГОСТа, однако бороться правоохранители решили почему-то с новыми комплексами.

- 500 подписей удалось собрать менее чем за неделю. Люди сами идут на контакт, зачастую даже не приходилось ничего объяснять. Видимо, помогла огласка проблемы в СМИ, спасибо им большое. Наша главная цель - сохранить две остановки у мебельного центра. Если свои подписи оставили 500 человек, то пользуются ими, конечно, тысячи, - говорит сборщик подписей Егор Синаев.

Напомним, сейчас вопрос сноса остановок рассматривается в суде. Следующее заседание должно пройти до конца мая.