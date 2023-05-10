В Ярославле в двух пожарах погибли мужчина и женщина Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ярославле пару дней назад друг за другом произошли две трагедии.

В доме по улице Ямская Фрунзенского района 7 мая случился пожар, в котором погиб 47-летний мужчина.

На следующий день, 8 мая, в этом же районе в доме на улице 1-я Портовая при пожаре погибла 85-летняя женщина.

- По каждому из произошедших фактов территориальным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организовано проведение доследственных проверок. Возгорания были ликвидированы прибывшими на место сотрудниками МЧС России по Ярославской области, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе пожаро-технических для определения точной причины возгорания. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.