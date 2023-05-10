В своем глазу: в Ярославле минимум 24 остановки не соответствуют нормативам ГИБДД

Активные ярославцы решили проверить, во всем ли городе остановки расположены по правилам. ФОТО: Наталья Бородина

Ярославцы с новой стороны взглянули на конфликт жителей Красноперекопского района с ГИБДД. Инспекторы хотят снести две остановки, которые находятся в начале проспекта Толбухина. Это требование поддерживает и прокуратура. Все дело в том, что комплексы нарушают некоторые нормы ГОСТа. Люди, которые пользуются остановками, бьются за их сохранение, собирают подписи на имя губернатора и президента.

По словам начальник центра дорожно-технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ярославского ГИБДД Олега Виноградова, остановки необходимо убрать, потому что они расположены рядом с пешеходным переходом и перекрестком. Кроме того, нет заездных карманов и остановочной площадки.

Десятки остановочных комплексов в Ярославле - грязные, разваливающиеся, без разметки и заездных карманов. ФОТО: Наталья Бородина

Активные жители Перекопа решили проверить, во всем ли городе остановки расположены по правилам. Оказалось, что нет. Минимум 24 комплекса не подходят для использования: грязные, старые, развалившиеся, без разметки и заездных карманов. Это, например, остановки «Улица Мельничная» и «Радиозавод», «Улица Добрынина», «Знаменская башня». Их состояние ГИБДД почему-то не волнует.

Житель Красноперекопского района Егор Синаев подготовил обращение в ГИБДД. Ярославцы просят оставить остановки у Толбухинского моста в покое, пока не приведут в порядок оставшиеся.