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НовостиОбщество10 мая 2023 12:30

В Ярославле автобус №178 будет делать три дополнительные остановки

Они начали действовать с 10 мая
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле автобус №178 будет делать три дополнительные остановки

В Ярославле автобус №178 будет делать три дополнительные остановки

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с сегодняшнего дня автобус №178 делает три дополнительные остановки: «ЖК «Династия», «Улица Жукова» и «Школа №30». Они действуют на прямом и обратном пути.

– Решение о введении дополнительных остановочных пунктов на территории Ярославля в 178-й маршрут было принято на основании обращений пассажиров, – рассказала директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. – Нам важно получать обратную связь и вносить необходимые коррективы. В настоящее время возможность включения остановочных пунктов по другим маршрутам рассматривается ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».