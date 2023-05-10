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НовостиОбщество10 мая 2023 11:48

Главой Тутаевского района единогласно выбрали Ольгу Низову

Губернатор региона Михаил Евраев поздравил ее с назначением
Анастасия ГОЛУБЕВА
Главой Тутаевского района единогласно выбрали Ольгу Низову. ФОТО: страница Ольги Низовой ВКонтакте

Главой Тутаевского района единогласно выбрали Ольгу Низову. ФОТО: страница Ольги Низовой ВКонтакте

Сегодня, 10 мая, главой Тутаевского района единогласно выбрали Ольгу Низову. На заседании районного муниципального совета была стопроцентная явка депутатов. Ольга Низова получила 18 из 18 возможных голосов. За победу, помимо нее, боролись еще четыре кандидата.

Губернатор региона Михаил Евраев поздравил Ольгу с назначением.

- Ольга Вячеславовна опытный и профессиональный управленец, работала заместителем главы, исполняла обязанности руководителя. Хорошо знает и любит свой район. Поздравляю с назначением. Желаю и дальше работать на результат и в интересах жителей, - написал Михаил Евраев на своей странице ВКонтакте.