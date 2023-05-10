В Ярославле подросток погиб на железнодорожных путях от удара током. ФОТО: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Ярославле сегодня, 10 мая, вблизи станции Полянки Северной железной дороги произошла трагедия. Ночью компания подростков решила погулять по железнодорожным путям. Один из них, 17-летний молодой человек, залез на крышу стоящего вагона, и его ударило током. Парень погиб на месте происшествия.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.