В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Денис Хохряков, которые ранее возглавлял региональный департамент имущественных и земельных отношений, назначен на должность заместителя председателя Правительства области. Он будет курировать работу департаментов имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Также назначен новый руководитель департамента строительства Ярославской области.

– Уходит по собственному желанию Сергей Михайлович Гончар. Благодарю его за проделанную работу, – сказал Михаил Евраев. – Обязанности директора департамента строительства назначен исполнять Александр Вячеславович Гаврилов. Думаю, его хорошо знают и в Ярославле, и в районах. Он работает в «Яргосстройэкспертизе» с 2007 года, и ни одно серьезное решение о строительстве не обходится без его участия. Уверен, что Александр Вячеславович в новой должности сможет реализовать еще большее количество проектов.

Начальник отдела ценообразования и сметного нормирования Маргарита Забелина будет исполнять обязанности руководителя ГАУ «Яргосстройэкспертиза».