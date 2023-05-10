По центру Ярославля 9 мая бегал лось. ФОТО: скриншот из видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 9 мая, местные жители заметили лося и стали делиться фото и видео в соцсетях. Животное бегало по улицам, заходя в арки и дворы. Откуда именно вышел лось и как оказался в центре города – остается загадкой.

Лесного зверя видели на улицах Большая Октябрьская, Свободе, а также у вокзала Ярославль-Главный. Горожане опасались, что незваный гость может броситься под машину или напасть на человека, но, к счастью, такого не произошло. Где сейчас находится лось, пока неизвестно.