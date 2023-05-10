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НовостиДом. Семья10 мая 2023 7:09

Рыбинская ветстанция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства

Будет работать выездная бригада
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рыбинская ветстанция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства

Рыбинская ветстанция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства

Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинская ветеринарная станция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства. Будет работать выездная бригада. Врачи приедут в Мариевку, Гагаринский район и на Полиграф, в Ягутку, поселки Кировский и Копаево.

График работы выездной бригады станции ветеринарной помощи 13 мая:

09:00 – 09:40 микрорайон Мариевка, улица Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»);

09:50 – 10:30 микрорайон Гагаринский, улица Гагарина, 9 (у почты);

10:40 – 11:30 микрорайон Полиграф, улица Куйбышева, дом 38 со стороны улицы Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»);

12:00 – 12:30 микрорайон Ягутка, улица Пилоставная, 5А (у магазина «Продукты»);

12:40 – 13:20 микрорайон Кирова, Кировский поселок у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина;

13:30 – 14:20 микрорайон Копаево, дом № 1 по улице Ошурковская/Механизации, у магазина напротив остановки «ул.Механизации»;

14:30 – 15:00 микрорайон Копаево, улица Крамского, 6 (у почты).