Рыбинская ветстанция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинская ветеринарная станция 13 мая бесплатно вакцинирует домашних животных от бешенства. Будет работать выездная бригада. Врачи приедут в Мариевку, Гагаринский район и на Полиграф, в Ягутку, поселки Кировский и Копаево.

График работы выездной бригады станции ветеринарной помощи 13 мая:

09:00 – 09:40 микрорайон Мариевка, улица Юбилейная, 51 (автостоянка у магазина «Пятерочка»);

09:50 – 10:30 микрорайон Гагаринский, улица Гагарина, 9 (у почты);

10:40 – 11:30 микрорайон Полиграф, улица Куйбышева, дом 38 со стороны улицы Ухтомского (автостоянка напротив ресторана «Виктория»);

12:00 – 12:30 микрорайон Ягутка, улица Пилоставная, 5А (у магазина «Продукты»);

12:40 – 13:20 микрорайон Кирова, Кировский поселок у остановки «Улица Нефтяников», напротив магазина;

13:30 – 14:20 микрорайон Копаево, дом № 1 по улице Ошурковская/Механизации, у магазина напротив остановки «ул.Механизации»;

14:30 – 15:00 микрорайон Копаево, улица Крамского, 6 (у почты).