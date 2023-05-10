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НовостиПроисшествия10 мая 2023 6:33

В Ярославском районе в столкновении «Камаза» и легковушки пострадали два человека

Авария произошла на трассе «Золотое кольцо»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе в столкновении «Камаза» и легковушки пострадали два человека

В Ярославском районе в столкновении «Камаза» и легковушки пострадали два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 9 мая, на трассе «Золотое кольцо» примерно в 22:30 произошло ДТП. Столкнулись «Камаз» под управлением 65-летнего водителя и легковушка «Дэу нексия», за рулем которой находился 42-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу нексия» нуждается в амбулаторном лечении, пассажир автомобиля «Дэу нексия», 35-летняя женщина, госпитализирована. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.