В Рыбинске возложили цветы к воинским мемориалам

В Рыбинске в День Победы возложили цветы к мемориалу "Огонь Славы" и к воинскому захоронению на Всехсвятском кладбище. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в День Победы возложили цветы к мемориалу "Огонь Славы" и к воинскому захоронению на Всехсвятском кладбище. Глава города Дмитрий Рудаков, ветераны войны, представители ветеранских и общественных организаций, воинских частей Рыбинского гарнизона почтили память фронтовиков и тружеников тыла, не доживших до 78-й годовщины Победы.

- Сегодня мы отмечаем 78-ю годовщины Победы. Но та боль и та радость, тот душевный подъем чувствуем до сих пор. Рыбинцы своими подвигами на фронте и в тылу внесли огромный вклад в общую победу. Это наш праздник, и он будет с нами всегда, - сказал Дмитрий Рудаков.

Празднование Дня Победы в Рыбинске продолжат фронтовые концертные бригады, которые проедут по микрорайонам города. В 19 часов у мемориала «Огонь Славы» пройдет Всероссийская минута молчания.

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