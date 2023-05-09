Сценарист из Ярославля Леонид Корин погиб на специальной военной операции

Ярославец Леонид Корин погиб на СВО. ФОТО: соцсети

На специальной военной операции погиб уроженец Ярославля, один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин. На СВО он поехал добровольцем.

По данным издания ФАН, сценарист и продюсер служил помощником пулеметчика в разведывательном взводе. Погиб 47-летний Леонид Корин в конце марта, опознали его в апреле по татуировке волка на плече.

Кроме "Битвы за Севастополь", ярославец принимал участие в написании сценариев к фильму "Лед", сериалам "Литейный" и "Последний мент".