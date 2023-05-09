Синоптики обещают ярославцам теплые дни

В Ярославле потеплеет до +19..+20 градусов к концу рабочей недели. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле потеплеет до +19..+20 градусов к концу рабочей недели. Такой прогноз дали синоптики Центра "Фобос".

10 мая на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью +3..+5, днем +15..+17. Может пойти дождь.

- В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода нехарактерного для этого времени года холода, вернутся в свое климатическое русло – до +14…+19. В пятницу погожий антициклон закрепит свои позиции, и к середине дня температура повысится до +15…+20, - прогнозирует "Фобос".

13 мая ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +7..+9, днем +14..16, ветер северный, умеренный. 14 числа пройдет небольшой дождь; ночью +4..+6, днем +11..13.