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НовостиПроисшествия8 мая 2023 19:55

В Ярославле идут поиски 15-летнего подростка с татуировкой на локте

Юноша ушел из дома в Заволжском районе города
Полина Вачнадзе
Юноша пропал 8 мая. ФОТО: ЯрСпас

Юноша пропал 8 мая. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут 15-летнего подростка. Михаил Кутузов ушел из дома 8 мая. На данный момент не известно, где он находится.

На вид Михаилу 15 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, короткие. У подростка есть особая примета - татуировка в виде паутины на локте правой руки.

Если вы знаете, где находится юноша, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или волонтерам ЯрСпаса (8-910-964-08-38).

В Ярославле продолжаются поиски братьев-двойняшек. Они ушли из госучреждения в Ленинском районе.