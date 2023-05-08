В Ярославской области водитель оставил без света полпоселка

В Ярославской области автомобиль врезался в ЛЭП. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В селе Варегово Ярославской области водитель на "Ниве Шевроле" врезался в опору ЛЭП. По словам очевидцев, мужчина был трезв, но водительских прав у него не было.

- Оставил половину села без света. При этом виновник отделался только испугом, на самом даже царапины нет, - пишут в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

В энергетической компании прокомментировали случившееся:

- Опора воздушной линии 10 кВ в селе Варегово, поврежденная 7 мая в результате ДТП, восстановлена в тот же день. Получив сигнал диспетчера, энергетики филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" выехали на место и незамедлительно приступили к работам. Вечером в тот же день опора и электроснабжение были полностью восстановлены.

С мужчиной, который сел за руль без прав, будут работать сотрудники Госавтоинспекции.