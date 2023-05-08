В Ярославском районе в аварии пострадали три человека

В Ярославском районе столкнулись три автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе, недалеко от деревни Воробино, столкнулись три автомобиля: "Волга", "Лада Веста" и ВАЗ-21-12.

По данным ярославского УМВД, пострадали три человека. Травмы получили водитель и пассажир "Волги", а также водитель ВАЗа. Всем им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вчера, 7 мая, на окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. Автомобиль врезался в ограждение и загорелся.