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НовостиПроисшествия8 мая 2023 9:06

В Ярославском районе в аварии пострадали три человека

Столкнулись три автомобиля
Полина Вачнадзе
В Ярославском районе столкнулись три автомобиля.

В Ярославском районе столкнулись три автомобиля.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе, недалеко от деревни Воробино, столкнулись три автомобиля: "Волга", "Лада Веста" и ВАЗ-21-12.

По данным ярославского УМВД, пострадали три человека. Травмы получили водитель и пассажир "Волги", а также водитель ВАЗа. Всем им потребовалась госпитализация.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вчера, 7 мая, на окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. Автомобиль врезался в ограждение и загорелся.