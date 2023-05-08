Скончался главный врач Некрасовской ЦРБ Константин Багарский. ФОТО: Некрасовский район ВКонтакте

Утром 7 мая скоропостижно скончался главный врач Некрасовской ЦРБ Константин Багарский.

- Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Константина Константиновича, - говорится в сообщении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Константин Багарский родился 10 сентября 1960 года в селе Солган Горьковской области. В 1986 году окончил Ярославский медицинский институт, жил в селе Диево-Городище, последние годы занимал должность главного врача ГБУЗ ЯО "Некрасовская ЦРБ".

Свои соболезнования выразили коллеги и знакомые медика.

- К сожалению, мы часто не ценим и относимся без должного уважения к людям, с которыми работаем. Константин Константинович был очень хорошим человеком и врачом, честным, порядочным, ответственным. Вечная память, - пишет Сергей Давлетов.

- Глубочайшие соболезнования семье" Огромная утрата. Константин Константинович был замечательным, добрым, отзывчивым человеком. Светлая память, - говорит Юлия Осипенко.