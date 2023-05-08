Ярославцы рассказали, каких киногероев хотели бы видеть своими начальниками

Многие ярославны хотели бы видеть своим начальником Шерлока Холмса. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob спросили у ярославцев, кого из киногероев они бы хотели видеть своим начальником. Самыми желанными руководителями стали Глеб Жеглов из фильма "Место встречи изменить нельзя" и Макс Отто фон Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны". За них проголосовали по 7% опрошенных жителей Ярославля.

Второе место с 5% - у Тони Старка ("Железный человек") и Доктора Хауса из одноименного сериала. 3% ярославцев хотели бы видеть своим начальником Людмилу Калугину из "Служебного романа", Бэтмена и Романа Шилова из "Ментовских войн".

Также в ответах звучали следующие киногерои: Джек Воробей, Джеймс Бонд, Терминатор, Остап Бендер, Афоня, Харли Квин и Дэдпул.

Мужчины чаще "выбирали" себе в руководители Глеба Жеглова, а женщины - Людмилу Прокофьевну и Шерлока Холмса.