В Ярославской области прекратили поиски пропавшего пенсионера

Мужчину искали больше месяца. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области прекращены поиски 72-летнего пенсионера. Мужчину нашли мертвым.

- Найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким Юрия Константиновича, - написали в группе "ЯрСпас" ВКонтакте.

Поиски пенсионера начали 29 апреля. В этот день он ушел в лес из СНТ "Край озер", которое находится в деревне Шачебол Некрасовского района.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели ярославской пенсионерки, пропавшей в марте. Ее тело нашли 1 мая в реке. По предварительным данным, женщина утонула, когда стирала белье.