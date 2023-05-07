Синоптики рассказали, когда в Ярославле потеплеет до +20 градусов

В ближайшие дни погода в Ярославле начнет медленно, но уверенно улучшаться. Фото: Полина Вачнадзе

Холода, которые резко обрушились на центр России, в том числе и Ярославскую область, достигли своего пика прошедшей ночью. В ближайшие дни, по прогнозам Центра "Фобос", погода начнет медленно, но уверенно улучшаться.

В ночь на понедельник, 8 мая, заморозков уже не будет, ночью ожидается 0..+2. 8 мая на фоне повышенного давления будет малооблачно, днем +10..+12, ветер умеренный.

В праздник, 9 мая, ожидается ясная погода, днем +13..+15, ветер западный, умеренный.

10 мая столбики термометров поднимутся до +15...+17, а 11 числа - до +18. В последний рабочий день, в пятницу 12 мая, по прогнозам "Фобоса" потеплеет до +20.

+19..+20 ожидается и в выходные, 13 и 14 числа.

- Майская погода исправляется, однако не исключено, что в третьей декаде последний месяц весны еще раз огорчит жителей средней полосы возвратом холодов, однако до заморозков дело уже не дойдет, - предупредили синоптики.