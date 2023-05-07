В Рыбинске мемориал "Огонь Славы" подготовили к Дню Победы

В Рыбинске "Огонь Славы" подготовили к Дню Победы. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске "Огонь Славы" на Волжской набережной подготовили к Дню Победы. На мемориале сделали текущий ремонт, отмыли и отполировали плиты, провели техническое обслуживание газовой горелки в "звезде".

Как сообщили в администрации Рыбинска, сразу же после того, как город отметит 9 Мая, подрядчик приступит к полной реконструкции "Огня Славы".

- Сборные железобетонные конструкции будут заменены на монолитные, уложена новая плитка, - сказал заместитель главы Рыбинска по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

В Ярославле решили отказаться от Парада Победы на Советской площади - из-за холодов техника пройдет по всему городу, а концерт покажут в записи.