На окружной дороге в Ярославле загорелся автомобиль

В Ярославле машина врезалась в ограждение и загорелась. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 7 мая на Юго-Западной окружной дороге произошла авария. По предварительной версии, автомобиль "Рено Логан" сначала врезался в ограждение, а потом загорелся.

В ДТП пострадала пассажир легковушки - 21-летняя девушка. Ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

Утром на Московском проспекте, на территории ПАТП-1, произошел пожар. По информации очевидцев, загорелась баня. Ликвидировали возгорание в 11:40. Пострадавших нет.