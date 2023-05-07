Парад в честь Дня Победы пройдет по всему Ярославлю

В Ярославле в этом году изменится формат проведения Дня Победы. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году изменится формат праздничного парада в честь Дня Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

- Сделаем парад по настоящему "Народным парадом". Военная техника, украшенная флагами и плакатами, под музыку, пройдет 9 мая по всему Ярославлю, в том числе и в спальных районах города. Так жители смогут посмотреть парад в удобном для себя месте и не ездить специально в центр, - написал губернатор.

Маршрут колонны на данный момент не известен. Техника пройдет по городу с 09:00 до 12:00.

Изменится и место проведение концерта. Из-за погоды он пройдет в КЗЦ "Миллениум". Выступление коллективов, которое должно было состояться на Советской площади, планируют записать заранее и сделать его телевизионную версию. Концерт покажут 9 мая на региональных телеканалах и в соцсетях на страницах правительства области и администрации.