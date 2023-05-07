Ярославский "Шинник" победил противника в первом матче после ухода главного тренера

Встреча с "Волгарем" закончилась победой "Шинника". ФОТО: ФК "Шинник"

Футболисты "Шинника" со счетом 2:1 победили астраханский "Волгарь". Это была первая игра ярославцев после ухода главного тренера Вадима Евсеева и первая победа после пяти игр, которые закончились либо проигрышем, либо ничьей. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Дмитрий Воецкий.

- Психологическое состояние было скованное, пять игр у нас не получились. В трех упускали очки в конце, в последние минуты, поэтому ребята немного зажаты были. Когда счет стал 0:1, груз упал, скованность ушли, - сказал на итоговой пресс-конференции Дмитрий Воецкий.

В игре с "Волгарем" отличился Дмитрий Самойлов - он забил оба гола. Сейчас "Шинник" находится на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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