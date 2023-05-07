В Ярославле закрыли караоке-клуб. ФОТО: страница Дениса Мартьянова ВКонтакте

В Ярославле закрылся караоке-клуб "Ад".

- Дорогие мои, пока наш караоке-клуб закрыт по техническим причинам, - сообщил на своей странице ВКонтакте владелец заведения Денис Мартьянов.

Закрытию клуба с провокационным названием предшествовали жалобы со стороны движения "Зов народа". Общественники обратились к губернатору и мэру с требованием закрыть заведение, которое, по их мнению, пропагандирует сатанизм.

- Мы всегда реагируем на подобного рода сатанинские проявления. В мире хватает и так негатива, нужно создавать больше добрых проектов, позитива, продвигать духовность, культуру, а тут пытаются втянуть в грязь и бесовщину. При этом думая, что это останется незамеченным в их жизни. Быстро взлетают, а еще быстрее падают. Такова суть маркетинга в стиле сатаны, для Мартьянова - повод задуматься. Для каждого ада есть своя гиена огненная, - написали в сообществе "Зов народа" ВКонтакте.

По мнению владельца "Ада" Дениса Мартьянова, "настоящий ад - в головах".

- Бар – это стилистика, цвета и подземное расположение. Все! Притягивать сюда сатанизм и связанные с этим ритуалы просто смешно. Общественники учинили скандал на пустом месте. А защищают что? Никакой крови, расчлененки и даже обнаженки тут нет и не будет. ... За основу нашей пиар-кампании мы взяли роман классика русской литературы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Очень жаль, что никто из поборцев и активистов не считал прямых отсылок в словосочетании "Бал сатаны". Для наших посетителей они очевидны, - комментирует происходящее бизнесмен.