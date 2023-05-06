В Ярославской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Полицейский Дядя Степа"

В ярославском УМВД подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа". Фото: УМВД по Ярославской области

В ярославском УМВД подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа".

Свои работы на конкурс отправили более 60 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Дети вязали, лепили из пластилина, делали панно и аппликации, рисовали. Кто-то справлялся сам, а кому-то немного помогали взрослые.

11-летний Давлат Телегин и его ровесница Ксения Новоженина из Даниловсокого детского дома вместе с педагогами сделали настольную дидактическую игру. 13-летняя Виктория Шибина, воспитанница детдома "Чайка", вместе с преподавателем изготовила ватного милиционера-регулировщика, одетого в форму 50-60-х годов прошлого века.

Ирина Грибкова из Кукобоя, 13-летняя участница, сделала фигуру дяди Степы с маленькой девочкой на руках. 7-летняя София Радиванюк вместе с бабушкой сшила варежку-прихватку с аппликацией "Журналист в погонах".

Эти ребята стали победителями регионального этапа конкурса - им всем вручат грамоты, а их работы отправят в МВД Россия для участия в федеральном туре.

В этом году конкурс приурочен к 305-летию полиции России и 40-летию со дня образования в системе МВД России пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации.