В Переславском районе разваливается дом, в который переехали люди из аварийного жилья

Прокуратура проверяет двухэтажный дом в селе Берендеево, в котором живут переселенцы из аварийного жилья. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура проверяет двухэтажный дом в селе Берендеево, в котором живут переселенцы из аварийного жилья. Но новым квартирам люди радовались недолго: в комнатах появилась сырость, полы начали проваливаться. Чтобы привлечь к проблеме внимание, жильцы вывесили на стене дома красный плакат - обращение к губернатору региона Михаилу Евраеву.

На призыв о помощи отреагировали в прокуратуре.

- Переславская межрайонная прокуратура организовала проверку о ненадлежащем состоянии жилого дома №12А по улице Центральной села Берендеево, построенного в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Прокурор Андрей Озерцовский встретился с жителями дома, осмотрел условия их проживания и общее состояние дома.

Установлено, что двухэтажка была построена в 2008 году, в ней всего 18 квартир, большая часть которых находится в муниципальной собственности и жильцам предоставлена по договорам соцнайма.

- В ходе дальнейшей проверки с привлечением специалистов контролирующих органов будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, качеству проведенных работ при строительстве дома, а также действиям должностных лиц, вводивших дом в эксплуатацию, - уточнили в прокуратуре.