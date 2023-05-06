В школе №40 Ярославля появилась "Парта героя"

На открытии "Парты героя" присутствовала дочь Алексея Маланова. Фото: Правительство Ярославской области

В школе №40 Ярославля в преддверии Дня Победы открыли "Парту героя". Она появилась в учебном заведении в память о выпускнике, Герое Советского Союза Алексее Маланове.

– На парте находятся портрет Алексея Маланова и история его жизни и подвига, – рассказала директор школы №40 Светлана Клепова. – Парта будет стоять в каждом классе по очереди, чтобы все лучшие ученики имели возможность за ней посидеть.

Алексей Маланов с августа по сентябрь 1941 года участвовал в обороне Одессы, за это время он совершил 151 боевой вылет. Звание Героя 24-летний ярославецв получил посмертно: при штурмовке вражеских войск в районе Дальника Одесской области старший лейтенант, будучи раненым, врезался в гущу вражеских войск на поврежденном в бою самолете.

"Парта героя" – это образовательный проект, благодаря которому школьники узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество: на партах размещены QR-коды для мобильных устройств со ссылками на официальный портал с информацией.