В Ярославле в к 9 мая высадят более 700 тысяч цветов

В Ярославле к 9 мая на площади в восемь тысяч квадратов высадят более 700 тысяч цветов. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле к 9 мая на площади в восемь тысяч квадратов высадят более 700 тысяч цветов. Сейчас идет работа над композицией на Стрелке, уже украсили клумбы у памятника Толбухину, Георгию Победоносцу, у Волковского театра, Вечного огня и Мемориала 234-й дивизии.

Посадки начались 2 мая.

- В основном весной мы высаживаем виолу. Это двулетник, который не боится заморозков. Кроме этих цветов мы высаживаем и летники, но они, к сожалению, боятся заморозков. Ночные температуры сейчас опускаются до минусовых отметок, поэтому в ночное время мы накрываем цветники укрывным материалом, - рассказала заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ "Горзеленхозстрой" Татьяна Кокорина.

В этом году сотрудники "Горзеленхозстроя" планируют сделать в городе новые цветники и высадить вертикальные композиции. Цветочные сердца появятся на Первомайском бульваре и у часовни Казанской иконы Божией Матери, ваза - на площади Волкова и медведь - у памятника Некрасову.