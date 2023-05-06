В Ярославской области дети войны впервые получат единовременную выплату

На выплаты детям войны Ярославской области направят более 70 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В этом году жители Ярославской области, рожденные в годы Великой Отечественной войны, впервые получат денежную выплату. Она составит 1300 рублей.

- Деньги небольшие, но это первый шаг, – сказал глава региона Михаил Евраев, по инициативе которого в Социальный кодекс была внесена категория "дети войны". – У нас в регионе многие люди попадают в эту категорию, и это очень хорошо. На осуществление данной разовой выплаты направим более 70 миллионов рублей.

Деньги будут перечисляться в беззаявительном порядке: либо на расчетный счет, либо через Почту России вместе с пенсией. Если выплата не поступит в мае, ярославцам следует обратиться в клиентскую службу единого центра социальных выплат по месту жительства.