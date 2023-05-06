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НовостиОбщество6 мая 2023 7:55

В Ярославской области дети войны впервые получат единовременную выплату

Она составит 1300 рублей
Полина Вачнадзе
На выплаты детям войны Ярославской области направят более 70 миллионов рублей.

На выплаты детям войны Ярославской области направят более 70 миллионов рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

В этом году жители Ярославской области, рожденные в годы Великой Отечественной войны, впервые получат денежную выплату. Она составит 1300 рублей.

- Деньги небольшие, но это первый шаг, – сказал глава региона Михаил Евраев, по инициативе которого в Социальный кодекс была внесена категория "дети войны". – У нас в регионе многие люди попадают в эту категорию, и это очень хорошо. На осуществление данной разовой выплаты направим более 70 миллионов рублей.

Деньги будут перечисляться в беззаявительном порядке: либо на расчетный счет, либо через Почту России вместе с пенсией. Если выплата не поступит в мае, ярославцам следует обратиться в клиентскую службу единого центра социальных выплат по месту жительства.