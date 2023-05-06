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НовостиДом. Семья6 мая 2023 9:07

В Ярославском зоопарке родился верблюжонок

Маленький Джон уже выходит на прогулки
Полина Вачнадзе
В Ярославском зоопарке пополнение. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке пополнение. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославском зоопарке произошло пополнение: у двугорбых верблюдов Сандры и Джабари родился малыш Джон. Он появился на свет в конце марта.

- Верблюжонок уже уверенно стоит на ножках и интересуется окружающим миром, - рассказали в зоопарке. - Особенно Джон любит проводить время на холме, где можно не только полежать и отдохнуть, но и лучше рассмотреть все вокруг. А еще с него можно весело спуститься.

Верблюжонок еще питается молоком и постоянно бегает за мамой.