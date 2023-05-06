В Борисоглебском районе пьяный водитель не справился с управлением «Вольво»

В ДТП погиб пассажир машины. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области.

В 2:30 ночи 5 мая на дороге Борисоглебский-Зачатье произошло ДТП. 38-летний водитель «Вольво» не справился с управлением, машина опрокинулась. В больницу доставили пассажира иномарки. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, 38-летнйи мужчина скончался.

- Установлено, что водитель «Вольво» находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили УГИБДД по Ярославской области.