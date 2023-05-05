Госавтоинспекция предупредила ярославцев об обледенении дорог и мостов

Госавтоинспекция предупредила водителей об обледенении дорог и мостов. Фото: Полина Вачнадзе

В ближайшие дни в Ярославской области ожидаются заморозки – ночами столбики термометров будут опускаться до -6 градусов и ниже.

- При отрицательной температуре воздуха в первую очередь обледенению подвержены мосты, путепроводы и виадуки, - предупреждают в региональном УГИБДД. – Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать установленный скоростной режим и дистанции, избегать резких маневров и торможений.

Особенно аккуратными необходимо быть на мостах, у светофоров и на нерегулируемых пешеходных переходах.