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НовостиОбщество5 мая 2023 15:08

Госавтоинспекция предупредила ярославцев об обледенении дорог и мостов

Ночью ожидаются заморозки до -6 градусов
Полина Вачнадзе
Госавтоинспекция предупредила водителей об обледенении дорог и мостов.

Госавтоинспекция предупредила водителей об обледенении дорог и мостов.

Фото: Полина Вачнадзе

В ближайшие дни в Ярославской области ожидаются заморозки – ночами столбики термометров будут опускаться до -6 градусов и ниже.

- При отрицательной температуре воздуха в первую очередь обледенению подвержены мосты, путепроводы и виадуки, - предупреждают в региональном УГИБДД. – Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать установленный скоростной режим и дистанции, избегать резких маневров и торможений.

Особенно аккуратными необходимо быть на мостах, у светофоров и на нерегулируемых пешеходных переходах.