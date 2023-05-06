В Ярославле закрыли ларек, в котором продавали спирт

В Ярославле закрыли ларек, в котором продавали спиртосодержащую продукцию. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Серго Орджоникидзе закрыли ларек, в котором продавали спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию. На эту торговую точку жители близлежащих домов жаловались неоднократно.

- Договор на право торговли расторгнут из-за злостных нарушений. В адрес собственника был отправлен план действий по ликвидации торговли, первоначальным действием которого было полное прекращение деятельности. В четверг собственник павильона расторг договор с арендатором и попросил его съехать, - пояснил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Товар из ларька уже вывезли. В ближайшее время павильон демонтируют – собственник собирается это сделать на следующей неделе.

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