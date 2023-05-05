В Рыбинске начали раздавать «Георгиевские ленточки»

В Рыбинске с 5 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рыбинске с 5 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка». Знак памяти о Великой Отечественной войне раздают волонтеры, у них можно узнать, где и как правильно носить ленточку.

Обычно ленту пристегивают к одежде чуть выше или ниже груди, с левой стороны. Можно прикрепить ленточку на зеркало заднего вида автомобиля. Нельзя носить знак памяти на голове, ниже пояса, на сумке, прикреплять к антенне машины, где она будет пылиться.

С 5 по 9 мая волонтеры будут раздавать «Георгиевские ленточки» по следующему графику:

- 5 мая 15:30 - Волжский парк,

- 5 мая 16:00 - Аллея Славы, площадь Дерунова, ТЦ «Сенная площадь»,

- 5 мая 16:00 - площадь Дерунова,

- 5 мая 16:30- Толбухина, 16,

- 5 мая 17:00 - ул. Звездная, проходные.

- 6 мая 8:00 - ул. Танкистов, 8в,

- 6 мая 14:00 - площадь имени Маршала Жукова,

- 6 мая 14:00- ЖД вокзал и Карякинский сад,

- 6 мая 15:00 - Городской сквер.

- 7 мая 12:00 - территория у лицея №2, Карякинская, 104.

- 8 мая 10:30 - КДК «Переборы», 50 лет Октября.

- 9 мая 11:00 - Комсомольская площадь.

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