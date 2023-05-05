Границы цифровых свобод пытаются найти во всем мире — исследование

Главные мировые и российские тренды развития новых коммуникационных интернет-технологий – в исследовании специалистов. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Исследование показало, что во всем мире развитие цифровой креативной индустрии подвергается всё большему общественному и государственному регуляторному воздействию, особенно в отношении дипфейков и поисково-рекомендательных технологий в социальных сетях.

В рамках исследования были проанализированы ключевые события в 2021–2022 годах, которые повлияли на развитие НКИТ, рассмотрены ограничения и возможности в актуальных условиях. Проведены опросы и глубинные интервью с экспертами в различных сферах. Все новые коммуникационные интернет-технологии наращивают социальную значимость и воздействие на жизнь людей. Например, 70% россиян в возрасте 12–62 лет время от времени играют в компьютерные игры. Из них 49% благодаря играм нашли хороших друзей, а 18% завели романтические знакомства. У компьютерных игр есть и другие эффекты. Гейминг, например, помогает повысить скорость принятия решений и уровень зрительного внимания, развить коммуникативные навыки и креативность.

Вместе с увеличением социальной роли растут масштаб и опасность рисков для людей и общества в целом. К примеру, в некоторых социальных сетях,предназначенных для создания коротких видео, до 20% контента не соответствует действительности. В YouTube рекомендательные алгоритмы «определяют» до 70% контента, который попадает на глаза зрителю. А чрезмерную зависимость от видеоигр Всемирная организация здравоохранения в 2022 году официально включила в международную классификацию болезней.

Неудивительно, что во всех странах мира зафиксирована тенденция на усиление регулирования или саморегулирования цифровых креативных индустрий в особенно чувствительных вопросах. Российские подходы и инициативы, конечно, имеют свои особенности, но в целом соответствуют общемировым трендам. В сфере внимания регуляторов уже оказались вопросы обращения внутриигровых предметов, борьба с «читами» (программы для изменения игровых характеристик), выявление дипфейков и другие.

Также исследование содержит обзор ключевых трендов и описание мер государственной поддержки развития отечественных технологий для разработки видеоигр, CDN, интеллектуальной генерации и адаптации контента и выявления таких примеров, AR/VR и других. Рассмотрены подходы разных стран по поддержке и регулированию индустрии.

Как сообщает пресс-служба «Ростелеком», исследование подготовлено в рамках реализации мероприятий дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли «Новое общесистемное программное обеспечение».