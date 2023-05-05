В Ярославской области пенсионер раскусил женщину-курьера, присланную мошенниками за деньгами

В Ростове пенсионера пытались обмануть мошенники. Фото: Полина Вачнадзе

В Ростове Ярославской области с заявлением в полицию обратился 82-летний пенсионер. Мужчине позвонила якобы его дочь и попросила 180 тысяч рублей для того, чтобы урегулировать последствия ДТП.

- Некоторое время спустя, по месту жительства пенсионера прибыла неизвестная. Мужчина, собрав необходимую сумму, начал интересоваться у женщины о подробностях инцидента, произошедшего с дочерью, требовать предоставить расписку взамен предоставленных денег, после чего неизвестная скрылась, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А ростовец пошел в полицию. В результате оперативных мероприятий, подозреваемую задержали. Выяснилось, что молодая женщина специально приехала в Ярославскую область из соседнего региона, чтобы стать курьером у мошенников, обманывающих пенсионеров. За свою «работу» подозреваемая получала определенный процент.

- Установлена ее причастность к совершению еще шести фактов мошенничества в отношении пожилых людей. Общая сумма ущерба – более 1,4 миллиона рублей, - уточнили в полиции.

Задержанная заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: поговорите со своими пожилыми родственниками, близкими и объясните им, что возможны такие мошенничества! Если неизвестные по телефону сообщают пенсионеру, что у родственника (внука, сына, дочери) неприятности, им срочно нужно передать (отправить) деньги, нет сомнений – это мошенники! При поступлении такого звонка сразу же прекратите разговор, позвоните в полицию по телефону 02, с мобильного – 102.