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НовостиОбщество5 мая 2023 9:50

В Ярославле показали, как чистят воду

Накануне Дня экологического образования, который отмечается 12 мая, на ярославском заводе промышленного водоочистного оборудования «ЭКОСЕРВИС» провели испытания современных фильтров

Сначала загрязненную воду профильтровали через кварцевый уголь, затем – через угольный сорбент. За работой оборудования наблюдали независимые эксперты – в том числе представители кафедры «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета и испытательного центра «Качество» Ивановского государственного химико-технологического университета.

– Наш вуз выпускает экологов, на этот завод студенты ЯГТУ приходят, чтобы познакомиться с работой флотаторов, фильтров, ежегодно проходят здесь учебную и производственную практику, Сегодня нам было интересно узнать о новом оборудовании, принять участие в оценке его эффективности, обсудить с производственниками, как реализуются госпрограммы, нацеленные на защиту водных ресурсов и обеспечение населения чистой водой, и рассказать о новых технологиях, которые разрабатываются нашими учеными в этих сферах, – отметила заведующая кафедрой «Охрана труда и природы», кандидат технических наук Сахиба Калаева.

Пробы полученной очищенной воды будут направлены в аккредитованную лабораторию, чтобы установить уровень эффективности фильтров ярославского производства.