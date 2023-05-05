В Ярославле показали, как чистят воду

Сначала загрязненную воду профильтровали через кварцевый уголь, затем – через угольный сорбент. За работой оборудования наблюдали независимые эксперты – в том числе представители кафедры «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета и испытательного центра «Качество» Ивановского государственного химико-технологического университета.

– Наш вуз выпускает экологов, на этот завод студенты ЯГТУ приходят, чтобы познакомиться с работой флотаторов, фильтров, ежегодно проходят здесь учебную и производственную практику, Сегодня нам было интересно узнать о новом оборудовании, принять участие в оценке его эффективности, обсудить с производственниками, как реализуются госпрограммы, нацеленные на защиту водных ресурсов и обеспечение населения чистой водой, и рассказать о новых технологиях, которые разрабатываются нашими учеными в этих сферах, – отметила заведующая кафедрой «Охрана труда и природы», кандидат технических наук Сахиба Калаева.

Пробы полученной очищенной воды будут направлены в аккредитованную лабораторию, чтобы установить уровень эффективности фильтров ярославского производства.