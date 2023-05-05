В Ярославле в дни открытия и закрытия театрального фестиваля запретят проезд по площади Волкова

11 и 17 мая часть площади Волкова закроют для проезда. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 11 по 17 мая пройдет 14-й Молодежный фестиваль «Будущее театральной России», на который приедут выпускники театральных вузов со всей страны.

В день открытия фестиваля и в день его окончания на площади Волкова ограничат проезд автомобилей.

- 11 мая с 16:00 до 18:30 и 17 мая с 21:00 до 22:00 на участке площади от улицы Первомайской до улицы Ушинского вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.

Такие меры необходимы для безопасности участников фестиваля.