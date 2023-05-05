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НовостиОбщество5 мая 2023 9:24

Имущество ярославского предприятия, которое занимается благоустройством, арестовано за долги

Четыре автомобиля будут проданы, если компания не погасит трехмиллионный долг
Полина Вачнадзе
У предприятия, которое занимается благоустройством, арестовали машины. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У предприятия, которое занимается благоустройством, арестовали машины. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Четыре автомобиля арестовали судебные приставы у городского предприятия, которое занимается благоустройством. Машины попали под арест из-за многомиллионных долгов компании.

- Организация, занимающаяся городским благоустройством, задолжала налоговым и юридическим лицам порядка 3 миллионов рублей. В отношении предприятия-должника вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму более 200 тысяч рублей. Руководство получило предупреждение о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Если долг не будет оплачен в ближайшее время, арестованные машины продадут на торгах.