В Ярославской области простятся с двумя погибшими участниками СВО

В Ярославле в пятницу, 5 мая, простились с двумя участниками специальной военной операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле в пятницу, 5 мая, прощаются с двумя участниками специальной военной операции – рядовым артиллерийского гаубичного дивизиона Сергеем Масловым и рядовым, стрелком-помощником гранатометчика Дмитрием Новиковым.

Гражданская панихида по Сергею Маслову прошла в кинотеатре «Центральный» Пошехонья, отпевание – в Успенском храме. Похоронят погибшего на Новом кладбище.

- Военнослужащий проходил службу по контракту. Также Сергей принимал участие во второй Чеченской кампании. Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Вечная память воину, - написал на своей странице ВКонтакте глава Пошехонского района Николай Белов.

Гражданская панихида и отпевание Дмитрия Новикова состоятся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Рыбинска. Похоронят погибшего в деревне Глушицы.

- Семьи военнослужащих получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - уточнили в правительстве региона.