В Ярославской области начался ремонт 25 дорог

В 2023 году в Ярославской области планируют отремонтировать 470 километров дорог Фото: Правительство Ярославской области

В 2023 году в Ярославской области планируют отремонтировать 470 километров дорог, из них около 200 – в рамках нацпроекта БКД. Еще 100 километров приведут в порядок за счет средств 2024 года.

Работы уже ведутся на 25 дорогах. Приступили к ремонту трассы Углич-Ростов, Ростов-Иваново-Нижний Новгород, Новый Некоуз-Родионово-Октябрь.

В этом году существенные средства заложены на ремонт муниципальных дорог. В нормативное состояние приведут 21,7 километра полотна и 79 тысяч квадратных метров подъездов к социально значимым объектам. Также за счет субсидии на развитие дорожного хозяйства планируется обновить более 100 километров местных дорог и часть работ выполнить за счет средств 2024 года.

На федеральной сети, проходящей через Ярославскую область, продолжают расширять и ремонтировать участок направления на Москву в районе Ростова.