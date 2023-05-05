Жители многоэтажки в Ярославле больше недели живут без горячей воды

В доме на улице Брагинской неделю вместо горячей воды идет холодная. Фото: Полина Вачнадзе

В редакцию КП-Ярославль обратились жители дома №3 по улице Брагинской. С 27 апреля в их многоэтажке нет горячей воды – вместо нее из кранов течет холодная. Ни помыться, ни нормально помыть посуду ярославцы не могут уже больше недели. При этом, им никто не может дать ответ, что, собственно, случилось.

- Обратились в ООО «ЖЭУ», это наша управляющая компания. Там сказали, что ТГК-2 не нагревает воду. Позвонили в ТГК-2, нам ответили, что у них неполадок нет, - рассказывает жительница дома Ирина. – Приходил сантехник, все проверил и сказал, что ТГК-2 должна нагревать воду до 60 градусов, а нагревает только до 35-40.

И на этом дело застопорилось – горячей воды как не было, так и нет. При этом ярославцы, которые больше недели греют воду на газу, опасаются, что платить за неполученную услугу им придется в полном объеме.

КП-Ярославль обратилась за комментариями к главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой.

- Для разрешения вопроса по предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего качества жителям необходимо обратиться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области по адресу: ул. Чехова, д.5 либо через портал Госуслуги, ГИС ЖКХ, - ответила глава администрации.