В Ярославской области откроется Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Михаил Евраев встретился с жителями Тутаева.
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области в мае начнет работать Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на встрече с жителями Тутаева.
Как отметил губернатор области, фонд поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации.
На встрече также был затронут вопрос реабилитации бойцов, которые вернулись с СВО. Она будет организована на базе санатория «Ясные зори» в Ярославском районе.