В Ярославской области откроется Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Михаил Евраев встретился с жителями Тутаева. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в мае начнет работать Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на встрече с жителями Тутаева.

Как отметил губернатор области, фонд поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации.

На встрече также был затронут вопрос реабилитации бойцов, которые вернулись с СВО. Она будет организована на базе санатория «Ясные зори» в Ярославском районе.