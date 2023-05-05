Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 6:47

В Ярославской области откроется Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фонд начнет работать в мае
Полина Вачнадзе
Михаил Евраев встретился с жителями Тутаева.

Михаил Евраев встретился с жителями Тутаева.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в мае начнет работать Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на встрече с жителями Тутаева.

Как отметил губернатор области, фонд поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации.

На встрече также был затронут вопрос реабилитации бойцов, которые вернулись с СВО. Она будет организована на базе санатория «Ясные зори» в Ярославском районе.