Ярославских подростков, избивших школьницу, отправили в Центр временного содержания

Подростков, избивших школьницу в Ярославле, поместили в Центр временного содержания. Скриншот с видео, группа "Ярославль Дзержинский район" ВКонтакте

Подростков, которые издевались над 14-летней школьницей на пустыре Дзержинского района Ярославля, 30 дней проведут в Центре временного содержания. Такое решение принял суд.

- Кроме того, в связи с ненадлежащей профилактической работой прокуратура района внесла представление об устранении нарушений законодательства в администрацию школы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ролик с издевательствами над 14-летней девушкой разместили в ярославских пабликах в конце апреля. Установлено, что побои девушке наносили подростки 12 и 15 лет, остальные наблюдали за происходящим. Известно, что 15-летний парень в марте этого года был поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство.

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Процесс издевательства над девушкой сняли на видео и выложили в соцсеть (подробнее)