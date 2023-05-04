В водохранилищах Ярославской области установили искусственные нерестилища Фото: Правительство Ярославской области

В водохранилищах Ярославской области установили искусственные нерестилища. Тысячу – в Горьковском водохранилище и 1680 – в Рыбинском. Их расположили на один-два метра в глубину.

– Помимо этого, в период нереста на всех водных объектах региона введены ограничения на рыбную ловлю и передвижение на маломерных судах, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Это позволит обеспечить безопасность воспроизводства биологических ресурсов в естественной среде.