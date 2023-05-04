Ярославцы просят губернатора и президента заступиться за автобусные остановки на Красном Перекопе

Местные жители, которые пользуются общественным транспортом, начали сбор подписей под обращением к губернатору. ФОТО Наталья Бородина

В Ярославле продолжается борьба за автобусные остановки у Толбухинского моста, которые установил на собственные средства торговый центр «МебельМаркт». Больше полугода они никому не мешали, однако этой зимой прокуратура потребовала у мэрии демонтировать конструкции, ведь они якобы нарушили некоторые положения ГОСТа.

Начались судебные разбирательства, так как городская администрация захотела остановки сохранить. Местные жители, которые пользуются общественным транспортом, решили не полагаться на волю случая и уже отправили обращение Генеральному прокурору. Сегодня же начался сбор подписей под обращением к губернатору. Если инициативу поддержат более 500 человек, то письмо отправится президенту России.

Автографы собирали как на самой остановке, так и на собрании жильцов домов № 76Б и № 76В по улице Большой Федоровской. За утро подписи оставили больше ста человек.

— За то время, что остановки стоят, они всегда оставались чистыми, не разрисованными. Зимой наледь чистили, в межсезонье внутри можно спрятаться от ветра и дождя. Присесть, ведь скамейки стоят. Поэтому, если власть хочет отстаивать интересы граждан, то им нужно встать на нашу сторону и добиться сохранения остановок, — рассказывает местный житель.